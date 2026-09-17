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Прикаспийские страны задумались о создании единой базы данных водных ресурсов Каспия

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Прикаспийские государства - Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения - могут создать единую базу данных по водным биоресурсам Каспийского моря, сообщило Росрыболовство. Эта идея прозвучалана Международном рыбопромышленном форуме, который в эти дни проходит в Петербурге.

"На сессии в рамках форума было высказано несколько свежих и хороших идей, к примеру, таких, как создание единой базы данных в рамках межправительственной пятисторонней комиссии по управлению водными биоресурсами Каспийского моря", - заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Необходимость этого связана с тем, что актуальной проблемой для Каспийского моря остается взаимодействие пяти прикаспийских государств по обмену данными в своих секторах и созданию полной информации по ресурсам и экологии, поскольку биологических границ в море не существует.

Как сообщалось ранее, прикаспийские страны также планируют создать единые правила рыболовства для общего пространства Каспийского моря, что позволит обеспечить более рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов и повысить эффективность рыбоохранных мероприятий.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями всех прикаспийских стран. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Наиболее ценным ресурсом Каспия считаются осетровые, их вылов сейчас запрещен.

Росрыболовство Каспийское море Казахстан Туркмения Иран Азербайджан Каспий
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