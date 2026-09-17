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Берлин направит истребители для усиления защиты Латвии на фоне инцидентов с БПЛА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Германия приняла решение о направлении четырех истребителей Eurofighter на военную базу Национальных вооруженных сил в Лиелварде для усиления безопасности воздушного пространства Латвии, сообщила в четверг пресс-служба латвийского Минобороны.

"Дополнительный вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии внесут также ВВС Италии и Турции", - сообщили в ведомстве.

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Там уточнили, что речь идет о дополнительных дежурствах итальянских истребителей, дислоцированных на авиабазе Шяуляй в Литве, и турецких, размещенных на авиабазе Эмари в Эстонии.

"Инциденты с участием беспилотников на восточном фланге НАТО в последние месяцы еще раз подтверждают, что мы должны быть готовы быстро реагировать на любую угрозу. Ответ Германии, Италии и Турции на призыв Латвии является практической демонстрацией солидарности между союзниками и укрепляет нашу способность защищать воздушное пространство Латвии", - заявил глава латвийского Минобороны Райвис Мелнис, которого цитирует пресс-служба. "Это особенно важно в то время, когда в Латвии пройдут выборы в Сейм. Каждый житель Латвии имеет право на безопасное участие в свободных и справедливых выборах, и наш долг - защищать это право", - отметил он.

В ведомстве также отметили, что "размещение немецких истребителей в Латвии позволит одновременно проверить способность НАТО быстро перебрасывать и принимать силы союзников, а также готовность авиабазы Лиелварде к приему и поддержке военно-воздушных сил союзников".

Германия НАТО Латвия
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