От Белого дома потребовали отчет об использовании доходов от венесуэльской нефти

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Члены Демократической партии в Сенате США хотят, чтобы администрация президента Дональда Трампа предоставила отчет об использовании доходов, полученных от продажи венесуэльской нефти, пишет в четверг The Washington Post (WP).

По данным газеты, сенаторы-демократы Рон Уайден, Элизабет Уоррен и Шелдон Уайтхаус направили письмо министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио. В нем они потребовали "информацию о статусе этих доходов и их использовании".

В письме Уайден, Уоррен и Уайтхаус отмечают, что официальные лица за последние месяцы "не смогли объяснить, куда пошли эти средства и были ли приняты какие-либо меры для предотвращения хищения венесуэльских денег или коррупции со стороны администрации Трампа".

В начале 2026 года Трамп провел военную операцию, в ходе которой из Венесуэлы вывезли президента этой страны Николаса Мадуро. Формальным поводом для операции было то, что Мадуро числился в розыске в США.

WP напоминает, что затем в администрации США заявили, что возьмут на себя управление потоками нефти из Венесуэлы, а доходы будут "поступать на счета, контролируемые правительством США".

В конце августа Трамп заявлял, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Каракасом. Он утверждал, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле. В то же время представители различных политических сил в Венесуэле критиковали данное соглашение.