Politico сообщает об обсуждении партией Мерца возможности смены канцлера Германии

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует лишиться своего поста уже в ближайшие выходные, всего через 16 месяцев после вступления в должность, когда он обещал масштабные реформы и возвращение Германии статуса лидера в Европе, пишет в четверг Politico.

"В преддверии двух важных земельных выборов, которые пройдут в это воскресенье в Мекленбурге - Передней Померании и Берлине (где правоцентристский Христианско-демократический союз Мерца рискует потерпеть болезненное поражение), высокопоставленные члены партии в частном порядке обсуждают необходимость так называемого "Kanzlertausch" - смены канцлера", - сообщает издание.

По его информации, это рассматривается как способ остановить стремительное падение рейтинга правительства. На этой неделе общенациональный рейтинг популярности Мерца упал до 14%, а новый опрос показывает, что поддержка консервативного блока ХДС/ХСС опустилась до беспрецедентно низкого уровня - всего 18%.

Тот же опрос демонстрирует лидерство ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с показателем 29%. АдГ также заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, едва не получив абсолютное большинство голосов, в то время как ХДС Мерца потерял более половины своей электоральной поддержки.

"Европейские и международные союзники с недоумением наблюдают за ситуацией: Германия - некогда оплот стабильности в годы 16-летнего правления Ангелы Меркель - может столкнуться со второй за короткий срок сменой руководства (правительственная коалиция предшественника Мерца, Олафа Шольца, распалась в ноябре 2024 года)", - говорится в публикации.

Масштаб внутриполитического кризиса также наглядно продемонстрировало решение Мерца отменить поездку на Генеральную Ассамблею ООН на следующей неделе. "Его присутствие необходимо в Берлине", - приводит издание слова высокопоставленного немецкого чиновника.

Politico проанализировало пять сценариев развития кризиса власти в Германии и оценило вероятность каждого из них.

Мерц уходит в отставку из-за отсутствия поддержки партии - такой вариант возможен, но не гарантирован.

Вотум недоверия вынуждает его уйти - вероятность очень низкая.

Мерц сам инициирует голосование по доверию - это маловероятно.

Опора на поддержку ультраправых крайне маловероятна.

Наконец, наиболее реалистичный, по оценке издания, вариант: Мерц будет цепляться за власть.

"В отличие от ситуации после выборов в земле Саксония-Анхальт, когда канцлер выглядел подавленным и выступил в Бундестаге с неубедительной речью, теперь он, судя по всему, намерен бороться за свое лидерство. Позиции Мерца укрепились благодаря письму, направленному в среду восемью главами правительств федеральных земель, представляющими правоцентристские силы (...). В письме отмечалось, что Германии нужны "надежность и решительные действия", а не "кадровые дискуссии". Авторы также упомянули предстоящие в следующем году выборы во Франции, Италии, Польше, Испании и Греции, подчеркнув, что Европе сейчас необходима "стабильная и сильная Германия", - сообщает Politico.