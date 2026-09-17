Представители Армении и США обсудили сотрудничество в сфере обороны

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС Эдвард Асрян провел в Ереване встречу с заместителем помощника военного министра США Эндрю Лумисом, стороны обсудили развитие сотрудничества между странами, проведение совместных учений и тренировок, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"Стороны высоко оценили нынешний уровень взаимодействия. В частности, была подчеркнута важность развития сотрудничества в таких направлениях, как миротворчество, подготовка профессионального сержантского состава, инструкторов и младших командиров, военное образование, а также проведение совместных учений и тренировок", - говорится в сообщении.

В ходе встречи Лумис отметил, что США продолжат сотрудничество в рамках текущих программ и готовы обсудить возможности углубления взаимодействия по новым направлениям.