Иран за последние дни сбил два американских беспилотника

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Иранские силы за последние дни сбили как минимум два американских разведывательно-ударных беспилотника MQ-1, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальных лиц США.

Над какими районами были сбиты эти беспилотники, а также какие именно модификации были перехвачены, не уточняется. Ранее Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявлял о перехватах американских беспилотников в районе Ормузского пролива.

На вооружении США состоят две основные версии MQ-1: Predator (аппарат, активно применявшийся в ходе военных операций в Ираке и Афганистане до того, как ВВС США сняли его с эксплуатации в 2018 году) и Gray Eagle. Последний представляет собой более крупный беспилотник, созданный на базе Predator. Он до сих пор используется армией США, в том числе силами специальных операций.

И Predator, и Gray Eagle были разработаны для выполнения задач по сбору разведданных и нанесению высокоточных ударов с применением ракет Hellfire. В районе Ормузского пролива эти беспилотники позволяют американским военным вести непрерывное наблюдение, отслеживать военную активность Ирана и выявлять угрозы как для сил США, так и для коммерческого судоходства.

Согласно опубликованному на этой неделе докладу Бюджетного управления Конгресса США, с начала войны с Ираном американские вооруженные силы потеряли не менее 24 беспилотников MQ-9 Reaper на общую сумму примерно $720 млн.