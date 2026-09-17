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Кандидат в президенты Франции Атталь выдвинул идею "Соединенных Штатов Европы"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Экс-премьер Франции, кандидат в лидеры страны от пропрезидентской партии "Ренессанс" Габриэль Атталь выступает за преобразование ЕС в "Соединенные Штаты Европы", сообщает в четверг газета Le Figaro.

"Есть только два варианта. Такой кошмар, как "фрексит" (выход Франции из ЕС - ИФ), или же новая, досягаемая мечта - Соединенные Штаты Европы", - сказал он в городе Реймс.

В его понимании эта концепция предусматривает не создание единого государства, а "экономическое и экологическое слияние, в первую очередь, костяка европейских стран". В частности, Атталь хочет "полной отмены экономических границ".

По его мнению, "Европа из 27 государств достигла своих пределов" и потому для дальнейшего развития этого интеграционного объединения требуются преобразования.

Выражение "Соединенные Штаты Европы" впервые употребил французский писатель Виктор Гюго на Всемирном конгрессе сторонников мира в 1849 году.

Франция Габриэль Атталь
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Кандидат в президенты Франции Атталь выдвинул идею "Соединенных Штатов Европы"

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