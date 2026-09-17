Макрон назвал цены на топливо во Франции невыносимыми

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что препятствия для судоходства, в частности, в Ормузском проливе негативно сказывается на повседневной жизни обычных людей. Цены на топливо, по его словам, стали невыносимыми.

"Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокада напрямую сказывается на нашей повседневной жизни", - написал французский лидер в соцсети Х после переговоров с президентом Ливана Жозефом Ауном и королем Иордании Адбаллой II.

"Французы ощущают это на заправках, где цены стали невыносимыми", - указал Макрон.

США и Иран сообщают противоречивые данные об обстановке в Ормузском проливе. В Вашингтоне говорят, что пролив разминирован, движение открыто. В свою очередь иранские власти отмечают, что перекрытие с пролива не снято. Поступали также сообщения о подрывах танкеров на минах. При этом мониторинговые ресурсы отмечали невысокий уровень движения через пролив; в то же время суда могут идти с отключенным транспондерами.

После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по нефтепроводу "Восток-Запад", который выводит к порту Янбу-эль-Бахр на Красном море. Однако ранее в сентябре этот нефтепровод подвергся налетам БПЛА. Госагентство Саудовской Аравии со ссылкой на представителя министерства энергетики сообщило, что работа нефтепровода "Восток-Запад" остановлена.