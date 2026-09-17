Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в 3,3 млрд евро

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила об очередном выделении Киеву кредитного финансирования в 3,3 млрд евро.

"Завтра мы выделим Украине еще 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. На прошлой неделе мы одобрили финансирование ЕС для систем Patriot в рамках нашей программы кредитной поддержки Украины", - говорится в опубликованном в четверг вечером заявлении главы ЕК.

"Но, очевидно, требуется больше. Именно поэтому я объявила о готовности использовать оставшиеся средства фонда (совместных оборонных закупок ЕС - ИФ) SAFE для запуска новой программы совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Мы хотим совместно создать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, опираясь на нашу совместную систему противоракетной обороны Freya", - добавила фон дер Ляйен.

По ее утверждению, это позволит "объединить боевой опыт и инновационный потенциал Украины с технологическими и промышленными возможностями Европы".