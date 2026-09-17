США расширили санкции против Ирана, добавив в них криптовалютную биржу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти ввели санкции в отношении иранской криптовалютной биржи BitBank, сообщает в четверг Минфин США.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что биржа контролируется уже находящимся под санкциями иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

Согласно Минфину, под санкции попали также три гражданина Ирана, имеющие отношение к BitBank и Занджани.

"Все юрлица и физлица, в отношении которых введены сегодня санкции, являются ключевыми участниками созданной иранским режимом системы, используемой для обхода санкций через цифровые активы", - указано в пресс-релизе.

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США, но в августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой". В Вашингтоне заявляли, что ее цель - еще больше изолировать Тегеран в финансовом плане и, тем самым, заставить его отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.