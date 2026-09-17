Поиск

США расширили санкции против Ирана, добавив в них криптовалютную биржу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американские власти ввели санкции в отношении иранской криптовалютной биржи BitBank, сообщает в четверг Минфин США.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что биржа контролируется уже находящимся под санкциями иранским бизнесменом Бабаком Занджани.

Согласно Минфину, под санкции попали также три гражданина Ирана, имеющие отношение к BitBank и Занджани.

"Все юрлица и физлица, в отношении которых введены сегодня санкции, являются ключевыми участниками созданной иранским режимом системы, используемой для обхода санкций через цифровые активы", - указано в пресс-релизе.

Иран на протяжении многих лет находится под экономическими санкциями США, но в августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой". В Вашингтоне заявляли, что ее цель - еще больше изолировать Тегеран в финансовом плане и, тем самым, заставить его отступить в конфликте, который продолжается уже шестой месяц.

Хроника 28 февраля – 17 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран BitBank Бабак Занджани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кандидат в президенты Франции Атталь выдвинул идею "Соединенных Штатов Европы"

Что произошло за день: четверг, 17 сентября

Макрон назвал цены на топливо во Франции невыносимыми

От Белого дома потребовали отчет об использовании доходов от венесуэльской нефти

 От Белого дома потребовали отчет об использовании доходов от венесуэльской нефти

Politico сообщает об обсуждении партией Мерца возможности смены канцлера Германии

 Politico сообщает об обсуждении партией Мерца возможности смены канцлера Германии

Ирландия отказалась от участия в "Евровидении-2027" из-за Израиля

ЦБ РФ оспаривает в Суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

 ЦБ РФ оспаривает в Суде ЕС ограничения на признание российских судебных решений

Премьер Швеции объявил об уходе в отставку после победы оппозиции на выборах

На выборах в парламент Швеции победил оппозиционный блок левоцентристских партий

 На выборах в парламент Швеции победил оппозиционный блок левоцентристских партий

Канада видит альянс с ЕС через призму усиленного стратегического сотрудничества

 Канада видит альянс с ЕС через призму усиленного стратегического сотрудничества
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3737 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11801 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов