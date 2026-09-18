КСИР заявил об ударе по танкеру за несанкционированный проход через Ормузский пролив

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что нанес удар по танкеру под флагом Того, который пытался совершить "незаконный проход" через Ормузский пролив, передает агентство IRNA.

В ВМС КСИР указали, что после атаки судно загорелось и было остановлено. Утверждается, что танкер попытался пройти по этому водному пути без иранского разрешения, поддавшись на "подстрекательство и обман" со стороны американских военных.

Представители КСИР заявили, что их военные моряки полностью контролируют этот стратегически важный пролив и "не позволят ни одному агрессору пройти через него".

"Незаконный проход через Ормузский пролив не приведет ни к чему, кроме уничтожения судна-нарушителя", - подчеркивается в заявлении.