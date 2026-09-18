В Пхеньяне назвали военные учения США и их союзников главной угрозой безопасности региона

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В КНДР считают регулярно проводимые США и их союзниками военные учения попыткой нарушить паритет сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и вновь предостерегают от посягательства на интересы и суверенитет республики, сообщила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон.

"Регулярные военные учения во главе с США - основной фактор обострения ситуации на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, которое публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, Вашингтон тем самым пытается "нарушить паритет сил в АТР".

"Если военные махинации врагов будут считаться грубым посягательством на высшие интересы государства, военный суверенитет и обстановку безопасности в регионе, то вооруженные силы КНДР будут вводить в действие соответствующие пункты конституционной обязанности и пускать в ход все возможные средства", - предостерегла сестра Ким Чен Ына.

Ким Е Чжон напомнила, что на минувшей неделе завершились военно-морские учения Pacific Vanguard 2026 в Тихом океане близ острова Гуам, в них участвовали ВМС шести государств: США, Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Ранее в Минобороны КНДР предупреждали о жестких мерах в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи на фоне стартовавших 7 сентября пятидневных маневров Freedom Edge. В Сеуле тогда заявили, что учения направлены на сдерживание ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР и обеспечение безопасности в регионе.