Истребитель ВВС США потерпел катастрофу при выполнении учебного полета в штате Мичиган

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Истребитель ВВС США F-16 потерпел катастрофу в ходе выполнения учебного полета в американском штате Мичиган, сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, летчик успел катапультировался перед тем, как самолет упал и взорвался в сельской местности. По словам представителя ВВС, летчик доставлен в госпиталь и находится в сознании.

По предварительным данным, причиной катастрофы явилось столкновение истребителя с птицей. Военные и местные власти проводят расследование.

Самолет участвовал в учениях, проходящих на базе Национальной гвардии в городе Алпина, расположенном примерно в 305 км к северу от Детройта.