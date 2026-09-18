Вашингтон может отложить введение новых пошлин до встречи Трампа и Си Цзиньпина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - США, вероятно, отложат объявление о новых пошлинах, по крайней мере, до запланированной встречи президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.

"США, как ожидается, отложат объявление о новых пошлинах, связанных (...) с избыточными производственными мощностями торговых партнеров как минимум до запланированного на следующую неделю саммита между (...) Си Цзиньпином и Дональдом Трампом", - сообщает агентство со ссылкой на источник.

Причина задержки не уточняется.

Ранее Bloomberg сообщал, что американская администрация до встречи лидеров США и Китая собиралась опубликовать торговый доклад об избыточных мощностях с рекомендацией введения пошлины в 7,5% на китайские товары. Изменится ли окончательная ставка, неясно.

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон ожидается 24 сентября.