Сеул не будет направлять своих военных в Ормузский пролив

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея не будет направлять своих военнослужащих в Ормузский пролив, заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

"Пусть будет ясно. Не будет отправки войск, которая привела бы к участию в конфликте. Не будет никакого участия в войне", - сообщил Ли Чжэ Мен на пресс-конференции в пятницу, его цитирует "Ренхап".

По словам президента, Южная Корея должна проводить "минимальный уровень мероприятий" для защиты своих граждан и нефтяных маршрутов в этом районе, как это делают и другие страны.

В начале сентября в администрации Ли Чжэ Мена заявили, что вопреки сообщениям ряда СМИ, Сеул не собирается направлять военных к Ормузскому проливу, сообщив, что рассмотрение вопроса продолжается.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что обращался к Сеулу с вопросом о том, не хочет ли он принять участие в "денуклеаризации Исламской Республики Иран", но получил отрицательный ответ.