Поиск

США одобрили визы Пезешкиану и Аракчи для участия в Генассамблее ООН

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти США выдадут визы членам иранской делегации, включающей президента Масуда Пезешкиана и министра иностранных дел Аббаса Аракчи, для присутствия на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, передают американские СМИ.

"Пезешкиан и Аракчи войдут в состав делегации, получающей американские визы", - сообщил NBC News со ссылкой на источник.

В Госдепартаменте США уточнили, что визы для участия в мероприятиях ООН получат члены "основной делегации" Ирана. При этом состав делегации ИРИ на Генассамблее будет меньше, чем в прошлом году.

Хроника 28 февраля – 18 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Масуд Пезешкиан Аббас Аракчи Генассамблея ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

SpaceX планирует 28 сентября провести первый орбитальный полет лунной ракеты

 SpaceX планирует 28 сентября провести первый орбитальный полет лунной ракеты

NYT пишет, что США рассматривают возможность заключения бизнес-сделок с Россией

Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

 Роспотребнадзор доставил в Уганду 7 тыс. тестов для диагностики вируса Эбола

Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35

КСИР заявил об ударе по танкеру за несанкционированный проход через Ормузский пролив

 КСИР заявил об ударе по танкеру за несанкционированный проход через Ормузский пролив

Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в 3,3 млрд евро

 Глава ЕК объявила о транше финансирования оборонных нужд Украины в 3,3 млрд евро

США расширили санкции против Ирана, добавив в них криптовалютную биржу

 США расширили санкции против Ирана, добавив в них криптовалютную биржу

Кандидат в президенты Франции Атталь выдвинул идею "Соединенных Штатов Европы"

Что произошло за день: четверг, 17 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11807 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов