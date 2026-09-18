США одобрили визы Пезешкиану и Аракчи для участия в Генассамблее ООН

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Власти США выдадут визы членам иранской делегации, включающей президента Масуда Пезешкиана и министра иностранных дел Аббаса Аракчи, для присутствия на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, передают американские СМИ.

"Пезешкиан и Аракчи войдут в состав делегации, получающей американские визы", - сообщил NBC News со ссылкой на источник.

В Госдепартаменте США уточнили, что визы для участия в мероприятиях ООН получат члены "основной делегации" Ирана. При этом состав делегации ИРИ на Генассамблее будет меньше, чем в прошлом году.