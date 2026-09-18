В Южной Осетии начались выборы президента

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Все избирательные участки открылись в Южной Осетии в 8:00, жители республики выбирают президента.

За президентское кресло поборются четыре кандидата - исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов (выдвинут инициативной группой избирателей), Зураб Кокоев (выдвинут партией "Единство"), Мурат Валиев (выдвинут партией "Патриоты Алании"), а также Казбек Кодоев (выдвинут инициативной группой избирателей).

Всего в республике открыто 70 избирательных участков. Кроме того, четыре участка открыты в Северной Осетии, один - в Москве. ЦИК республики изготовил 40 тыс. бюллетеней.

Избирательные участки закроются в 20:00. Следить за выборами будут более 60 наблюдателей - в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, Венесуэлы, Аргентины, Белоруссии, Армении, Абхазии, Болгарии, Индии и других стран.

ЦИК не позднее чем через пять дней определяет результаты выборов президента Южной Осетии. Международный информационный центр Центризбиркома начнет свою работу в 10:00, туда будет стекаться вся информация о ходе голосования как на избирательных участках на территории республики, так и за ее пределами.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

Безопасность на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов, МВД несет службу в усиленном режиме.

В пятницу в республике также открылись 11 участков для голосования по выборам депутатов Госдумы РФ. Граждане России в течение трех дней, 18-20 сентября, могут прийти на участки и проголосовать.