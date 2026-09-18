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Танкер попал под обстрел в Ормузском проливе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В танкер, шедший через Ормузский пролив, попал боеприпас неустановленного происхождения, информирует в пятницу Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

"Руководитель безопасности на судне передал сообщение, что танкер получил попадание снаряда неизвестного происхождения; на борту начался пожар, который потушили", - заявили в UKMTO.

Пострадавших среди моряков нет, ущерба окружающей среде не зафиксировано.

UKMTO рекомендовало судам, находящимся в этом районе, соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности, пока идет расследование инцидента.

Ормузский пролив
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