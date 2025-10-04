В Чехии идет второй день парламентских выборов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Выборы в нижнюю палату парламента (Палату депутатов) продолжаются второй и последний день в Чехии, сообщает Associated Press (AP).

Депутаты избираются в 200-местную палату на 4 года по принципу пропорционального представительства.

По данным AP, опросы общественного мнения отдают предпочтение оппозиционной партии "Акция недовольных граждан", возглавляемой экс-премьером Андреем Бабишем, над правящей правоцентристской коалицией "Вместе" под руководством премьера Петра Фиалы.

Ожидается, что партия Бабиша может получить 30% голосов - на 10 процентных пунктов больше, чем коалиция "Вместе". Однако этого не хватит, чтобы сформировать правительство большинства. Сам Бабиш, по данным агентства, не желает сотрудничать с какой-либо партией, присутствовавшей в правительстве с 2021 года, когда "Акция недовольных граждан" потерпела поражение на выборах.

Предвыборные программы

"Акция недовольных граждан" обещает прекратить организацию поставок вооружений Украине, а также выражает несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии.

Партия выступает против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.

В 2024 году Бабиш вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном и рядом других партий создал в Европарламенте альянс "Патриоты за Европу", объединяющий правых и ультраправых политиков. Членов альянса объединяет антииммиграционые настроения, критическое отношение к климатической политике ЕС и желание защитить национальный суверенитет.

Коалиция "Вместе" обещает продолжить поддержку Украины и увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать стандарту НАТО - 5% от ВВП на оборонные нужды. Входящая в состав правительства центристская партия "Старосты и независимые" поддерживает помощь Украине и наращивание трат на оборону в рамках обязательств по НАТО.

На выборах заявлены и другие оппозиционные партии. Крайне правая партия "Свобода и прямая демократия" выступает за более решительные меры по ограничению притока иммигрантов, против повышения расходов на оборону и против дальнейшей поддержки Украины, а также требует референдума по выходу Чехии из ЕС и НАТО.

Движение "Достаточно!", возглавляемое Коммунистической партией Чехии и Моравии, также выступает за прекращения членства страны в ЕС и НАТО. В движении считают, что конфликт РФ и Украины был спровоцирован Западом.

Для представительства в палате депутатов партия должна получить не менее 5% голосов. Вероятнее всего, ни одной из партий не удастся заручиться поддержкой большинства (50% плюс один голос), поэтому партии, набравшей большее количество голосов, придется инициировать коалиционные переговоры.