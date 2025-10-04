Поиск

В Чехии идет второй день парламентских выборов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Выборы в нижнюю палату парламента (Палату депутатов) продолжаются второй и последний день в Чехии, сообщает Associated Press (AP).

Депутаты избираются в 200-местную палату на 4 года по принципу пропорционального представительства.

По данным AP, опросы общественного мнения отдают предпочтение оппозиционной партии "Акция недовольных граждан", возглавляемой экс-премьером Андреем Бабишем, над правящей правоцентристской коалицией "Вместе" под руководством премьера Петра Фиалы.

Ожидается, что партия Бабиша может получить 30% голосов - на 10 процентных пунктов больше, чем коалиция "Вместе". Однако этого не хватит, чтобы сформировать правительство большинства. Сам Бабиш, по данным агентства, не желает сотрудничать с какой-либо партией, присутствовавшей в правительстве с 2021 года, когда "Акция недовольных граждан" потерпела поражение на выборах.

Предвыборные программы

"Акция недовольных граждан" обещает прекратить организацию поставок вооружений Украине, а также выражает несогласие с планами по наращиванию оборонного бюджета Чехии.

Партия выступает против системы солидарности в приеме мигрантов между государствами-членами ЕС.

В 2024 году Бабиш вместе с премьером Венгрии Виктором Орбаном и рядом других партий создал в Европарламенте альянс "Патриоты за Европу", объединяющий правых и ультраправых политиков. Членов альянса объединяет антииммиграционые настроения, критическое отношение к климатической политике ЕС и желание защитить национальный суверенитет.

Коалиция "Вместе" обещает продолжить поддержку Украины и увеличить расходы на оборону, чтобы соответствовать стандарту НАТО - 5% от ВВП на оборонные нужды. Входящая в состав правительства центристская партия "Старосты и независимые" поддерживает помощь Украине и наращивание трат на оборону в рамках обязательств по НАТО.

На выборах заявлены и другие оппозиционные партии. Крайне правая партия "Свобода и прямая демократия" выступает за более решительные меры по ограничению притока иммигрантов, против повышения расходов на оборону и против дальнейшей поддержки Украины, а также требует референдума по выходу Чехии из ЕС и НАТО.

Движение "Достаточно!", возглавляемое Коммунистической партией Чехии и Моравии, также выступает за прекращения членства страны в ЕС и НАТО. В движении считают, что конфликт РФ и Украины был спровоцирован Западом.

Для представительства в палате депутатов партия должна получить не менее 5% голосов. Вероятнее всего, ни одной из партий не удастся заручиться поддержкой большинства (50% плюс один голос), поэтому партии, набравшей большее количество голосов, придется инициировать коалиционные переговоры.

ЕС Чехия Андрей Бабиш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ узнали, что израильская армия пока остается в секторе Газа

ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров

ЕС планирует включить в санкционные списки по России еще 120 танкеров

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

План Трампа есть, но как его осуществить не ясно

Союзная ХАМАС палестинская группировка поддержала план США по урегулированию в Газе

Союзная ХАМАС палестинская группировка поддержала план США по урегулированию в Газе

Один человек погиб в Ирландии в результате удара шторма "Эми"

Один человек погиб в Ирландии в результате удара шторма "Эми"

Экс-глава МВД Санаэ Такаити избрана новым лидером правящей партии Японии

Экс-глава МВД Санаэ Такаити избрана новым лидером правящей партии Японии

Что случилось этой ночью: суббота, 4 октября

Министр энергетики США заявил, что шатдаун может отразиться на безопасности ядерного оружия

Министр энергетики США заявил, что шатдаун может отразиться на безопасности ядерного оружия
Обострение палестино-израильского конфликта

Начальник генштаба ЦАХАЛ обсудил с военачальниками реализацию первого этапа плана Трампа по Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ получил приказ прекратить операцию по захвату города Газа

ЦАХАЛ получил приказ прекратить операцию по захвату города Газа
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2412 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7283 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });