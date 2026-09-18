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CNN сообщил о планах США перебросить БПЛА MQ-9 Reaper из Африки в Южную Америку

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные могут перебросить разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper из Африки в Южную Америку в связи с запланированными операциями по борьбе с перевозкой наркотиков и терроризмом, в том числе в Эквадоре, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, ожидается, что используемые в Африке беспилотники будут переданы в распоряжение Южного командования ВС США. Как сказал один из источников телекомпании, командование намерено передислоцировать большинство летательных аппаратов, которые находятся в распоряжении Африканского командования ВС США. Точное число дронов собеседники CNN не называют.

Они отмечают, что США также могут направить часть беспилотников MQ-9 Reaper на Ближний Восток, где США понесли потери военной техники в ходе конфликта с Ираном, начавшемся 28 февраля этого года.

В число стран, в которых планируется провести операции, входит Эквадор. Ранее власти этой страны начали проводить военные акции с США, направленные против террористических группировок.

Телеканал напоминает, что в 2025 году Пентагон уже направлял в район Карибского моря беспилотники MQ-9, а также истребители-бомбардировщики F-35 и как минимум один самолет огневой поддержки AC-130 для уничтожения судов, на которых предположительно перевозились наркотики.

F-35 Африка США Пентагон Эквадор Южная Америка MQ-9 Reaper
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