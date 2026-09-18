Украина разорвала соглашение с Белоруссией об оповещении о ядерной аварии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с Белоруссией об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности, сообщило в пятницу госагентство БелТА.

В сообщении говорится, что кабинет министров Украины постановил "прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности, подписанного 16 октября 2001 года в Киеве".

Как пишет БелТА, МИД Украины поручено уведомить в установленном порядке правительство Белоруссии о прекращении действия соглашения.