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МИД Грузии назвал незаконными выборы президента Южной Осетии

Тбилиси также не признает проведение в Южной Осетии и Абхазии выборов в российскую Госдуму

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение президентских выборов в Южной Осетии.

"Проведение указанных так называемых выборов противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права", - заявило ведомство.

Как считают в Тбилиси, эти выборы являются незаконными и не могут повлечь за собой никаких международно-правовых последствий.

Кроме того, МИД Грузии осудил решение России о проведении выборов в российскую Госдуму в районах Абхазии и Цхинвали 18-20 сентября 2026 года.

"Открытие и функционирование избирательных участков Российской Федерации на суверенной территории Грузии без согласия правительства Грузии является еще одним вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и еще одним явным проявлением политики РФ, направленной на фактическую аннексию регионов Грузии", - заявило министерство.

Тбилиси призвал международное сообщество осудить данные "незаконные действия" Российской Федерации и обеспечить соответствующее международно-правовое и политическое реагирование. "Грузия продолжает призывать международное сообщество твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно-признанных границ и поддерживать мирное урегулирование конфликта", - сказано в заявлении.

Ранее днем Центризбирком Южной Осетии сообщил, что выборы президента республики состоялись.

Общий процент явки избирателей по Южной Осетии, принявших участие в голосовании по выборам президента республики, к 15:00 62,6%, сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.

В выборах участвуют исполняющий обязанности главы республики Марат Камболов (выдвинут инициативной группой избирателей), Зураб Кокоев (выдвинут партией "Единство"), Мурат Валиев (выдвинут партией "Патриоты Алании"), а также Казбек Кодоев (выдвинут инициативной группой избирателей). Всего в республике открыто 70 избирательных участков. Кроме того, четыре участка открыты в Северной Осетии, один - в Москве. ЦИК не позднее чем через пять дней определяет результаты выборов.

Президент Южной Осетии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

В конце июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев объявил об отставке и был назначен советником президента России. Временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на председателя правительства республики Марата Камболова

Грузия Абхазия Госдума МИД Южная Осетия
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