Международный совет по зерну снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сельхозгоду на 3,7 млн т

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) сразу на 3,7 млн тонн до 41,5 млн тонн.

В августе прогноз был снижен на 2,5 млн тонн.

Эти оценки отражаются на мировой торговле пшеницей. Авторы документа отмечают, что "из-за серьезных перебоев с экспортом через Черное море мировые поставки пшеницы необычайно медленные".

Прогноз экспорта пшеницы из ЕС - основного конкурента РФ на мировом рынке - снижен до 32,1 млн тонн с 32,5 млн тонн месяцем ранее.

Оценка экспорта всего зерна из РФ снижена до 48 млн тонн с 52,2 млн тонн в августе. Прогноз экспорта зерна из ЕС повышен до 44,5 млн тонн с 44,3 млн тонн месяцем ранее.

Прогноз сбора пшеницы в РФ в этом сезоне в сентябрьском прогнозе сохранен на уровне августа – 88,4 млн тонн, всего зерна – повышен до 129 млн тонн со 128,7 млн тонн месяцем ранее.

Оценка переходящих запасов пшеницы в РФ на конец сезона (на 30 июня 2027 года) повышена до 16,4 млн тонн с 13 млн тонн по августовской оценке, всего зерна - до 21,2 млн тонн с 16,9 млн тонн.

Прогноз мирового сбора пшеницы на этот сельхозгод повышен до 819,9 млн тонн с 816,7 млн тонн по августовской оценке, всего зерна – до 2 млрд 419,7 млн тонн с 2 млрд 416,4 млн тонн соответственно.