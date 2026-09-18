Предложение ЕК по экстренному реагированию в сфере безопасности ЕС представят до конца года

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и глава дипломатии ЕС в рамках новой Европейской стратегии безопасности представят протокол экстренного реагирования в четвертом квартале текущего года, сообщил Кристиан Виганд, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Нам необходим политический механизм. Это позволит государствам-членам, столкнувшимся с прямой и реальной угрозой, инициировать безотлагательные политические консультации высокого уровня в рамках ЕС, и нам следует действовать в этом направлении совместно с нашими ближайшими партнерами", - заявил пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Ему был задан вопрос, консультировалась ли глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по упомянутой в ее докладе в Европарламенте 16 сентября о состоянии ЕС данной теме с НАТО, поскольку в этой идее просматривается дублирование инструментов альянса, в частности статьи 4 Североатлантического договора.

"Этот механизм будет применяться в ситуациях, не достигающих порога, предусмотренного статьей 42.7 (Лиссабонского договора о защите государствами ЕС друг друга при вооруженной агрессии - ИФ). В подобных случаях в нашем распоряжении имеется целый ряд инструментов для оказания экстренной помощи пострадавшим государствам-членам или ближайшим партнерам ЕС: от мер гражданской защиты до противодействия кибер- и гибридным угрозам", - сказал Виганд.

Он пояснил, что в это входят "различные инструменты, включая санкции, группы быстрого реагирования и экстренное финансирование со стороны ЕС".

"Мы представим подробности и конкретные предложения по этому вопросу в рамках новой Европейской стратегии безопасности", - заключил представитель Каллас.

В Еврокомиссии также уточнили, что "стратегическое партнерство ЕС и НАТО, безусловно, сохраняется, оно имеет ключевое значение". Предложения по стратегии и протоколу экстренного реагирования в сфере безопасности, по мнению ЕК, "призваны укрепить альянс и повысить безопасность Европы".