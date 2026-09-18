Поиск

Швейцария вслед за ЕС ввела дополнительные санкции против Белоруссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный совет Швейцарии ввел ограничительные меры, учрежденные Евросоюзом, в отношении Белоруссии из-за поддержки России в конфликте с Украиной, говорится в пресс-релизе ведомства.

Санкции вступят в силу 19 сентября. Они соответствуют ограничительным мерам, принятым Евросоюзом 23 апреля 2026 года в рамках 20-го пакета санкций ЕС в отношении РФ.

"Эти меры еще более приближают санкционный режим против Белоруссии к тем мерам, которые действуют против России", - отмечается в документе.

Новые меры включают расширение запрета на часть белорусского экспорта, "приносящую Минску существенную прибыль".

Дополнительные ограничения, отмечается в документе коснутся "некоторых криптовалют и цифровых валют белорусского центробанка, в том числе - белорусского цифрового рубля".

"Меры теперь будут соответствовать тем ограничениям, которые ранее были приняты в отношении России", - подчеркивается в нем.

Также в пресс-релизе упоминается расширение запрета на оказание ряда услуг: он теперь затронет как госструктуры, так и частные белорусские компании, службы безопасности. Запрещается и оказывать услуги, касающиеся сферы туризма в Белоруссии.

ЕС Евросоюз Швейцария Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

 Около 10 млрд евро могут выделить на новую совместную оборонную программу ЕС и Украины

Швейцария обеспокоена передачей российских активов Nestle во временное управление

РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

 Saudi Aramco не сможет поставлять нефть европейским НПЗ в октябре

В Болгарии объекты важнейшей инфраструктуры оснастят системами защиты от БПЛА

США призвали Чехию выполнять обязательства перед НАТО по расходам на оборону

Уоррен Баффет уступил пост председателя совета директоров Berkshire сыну Говарду

 Уоррен Баффет уступил пост председателя совета директоров Berkshire сыну Говарду

Минобороны РФ сообщило об ударе по сухогрузу в порту Южный в Одесской области

Хуситы ведут бои за город Мариб - оплот поддерживаемых Саудовской Аравией сил

 Хуситы ведут бои за город Мариб - оплот поддерживаемых Саудовской Аравией сил

ЕК перечисляет Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет

 ЕК перечисляет Украине 3,3 млрд евро на закупку беспилотников и ракет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11825 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3744 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов