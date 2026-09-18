Швейцария вслед за ЕС ввела дополнительные санкции против Белоруссии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный совет Швейцарии ввел ограничительные меры, учрежденные Евросоюзом, в отношении Белоруссии из-за поддержки России в конфликте с Украиной, говорится в пресс-релизе ведомства.

Санкции вступят в силу 19 сентября. Они соответствуют ограничительным мерам, принятым Евросоюзом 23 апреля 2026 года в рамках 20-го пакета санкций ЕС в отношении РФ.

"Эти меры еще более приближают санкционный режим против Белоруссии к тем мерам, которые действуют против России", - отмечается в документе.

Новые меры включают расширение запрета на часть белорусского экспорта, "приносящую Минску существенную прибыль".

Дополнительные ограничения, отмечается в документе коснутся "некоторых криптовалют и цифровых валют белорусского центробанка, в том числе - белорусского цифрового рубля".

"Меры теперь будут соответствовать тем ограничениям, которые ранее были приняты в отношении России", - подчеркивается в нем.

Также в пресс-релизе упоминается расширение запрета на оказание ряда услуг: он теперь затронет как госструктуры, так и частные белорусские компании, службы безопасности. Запрещается и оказывать услуги, касающиеся сферы туризма в Белоруссии.