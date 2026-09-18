Генерал КСИР заявил о полной готовности Ирана к продолжению конфликта

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран полностью готов среагировать на любое агрессивное действие со стороны противников страны, заявил в пятницу командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Карами.

"Мы на 100% готовы решительно ответить на любую ошибку врага", - приводит его слова агентство "Тасним".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с лидерами стран Персидского залива на "полях" Генассамблеи ООН, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке. Портал Axios отмечал, что тогда же он обсудит следующие шаги в войне с Ираном.

При этом президент США не исключал новых ударов по стране.

"Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я их уничтожить или нет? Это серьезное решение. Я могу решить что угодно", - заявил он порталу.