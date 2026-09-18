Нью-Йорк продолжил лидировать в рейтинге финцентров мира и увеличил отрыв от Лондона

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Нью-Йорк остается лидером списка крупнейших финансовых центров мира, говорится в очередном обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Финансовая столица США занимает первую строчку в рейтинге с осени 2018 года.

За последние полгода Нью-Йорк потерял шесть баллов и получил оценку 761 балл. Занимающий вторую позицию Лондон потерял девять пунктов, и его отставание от лидера выросло до четырех баллов (757 баллов).

На один балл от Лондона по-прежнему отстает Гонконг, на один балл от Гонконга - Сингапур.

Шанхай поднялся на пятую строчку рейтинга, Токио - на шестую, Сеул - на седьмую, Шэньчжэнь - на восьмую. Сан-Франциско опустился сразу на шесть мест и выпал из топ-10 (11-я позиция), Дубай потерял два места и оказался девятым. Десятку замыкает Цюрих.

В верхней части рейтинга заметную положительную динамику продемонстрировал Абу-Даби, поднявшийся на 8 строчек и занявший 13-е место, Атланта (плюс 12 позиций, 27-е место), а также марокканская Касабланка и малайзийская территория Лабуан, переместившиеся на 11 позиций вверх, на 38-е и 44-е места соответственно. Тем временем Франкфурт опустился на 14 позиций (29-я строчка), Торонто - 12 строчек, до 41-го места.

Самый активный подъем во всем списке продемонстрировал Копенгаген, подскочивший в рейтинге на 19 мест и занявший 25-ю строчку. Между тем Милан и Калгари откатились сразу на 17 позиций, Монреаль - на 16, Йоханнесбург - на 15.

Москва заняла в списке самое высокое место среди российских городов, поднявшись на три строчки, до 100-го места. Санкт-Петербург прибавил шесть позиций и занял 104-е место.

Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (57-е место, плюс 8 позиций).

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (текущий выпуск стал 40-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 6 тыс. респондентов. В исследовании приняли участие 139 городов, в рейтинг вошли 117 из них.