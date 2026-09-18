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The Hill сообщил о вероятном подписании Трампом в пятницу проекта о санкциях против РФ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет одобренный Конгрессом законопроект о дополнительных санкциях в отношении РФ уже в пятницу, сообщает The Hill со ссылкой на источники.

"Ожидается, что президент Трамп подпишет законопроект о санкциях против РФ сегодня", - написала в социальной сети X журналист издания Джулия Манчестер со ссылкой на источники в Белом доме.

Законопроект, помимо прочего, подразумевает пошлины в отношении экспорта из РФ и на экспорт из пяти крупнейших стран-покупателей российских нефти и газа. Также предусмотрены ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

Президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов.

США Дональд Трамп РФ
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