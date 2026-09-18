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Германия и Испания схлестнулись в споре о долгосрочном бюджете ЕС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Столицы стран ЕС ведут борьбу друг с другом по бюджету союза на 2028-2034 годы, стремясь отстоять свои приоритетные проекты и избавить налогоплательщиков от необходимости перечислять дополнительные средства в Брюссель, пишет в пятницу Politico.

Издание сообщает, что на его страницах канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры Дании, Нидерландов, Финляндии и Австрии вступили в полемику с министром экономики Испании Карлосом Куэрпо.

"Эти публикации свидетельствуют о том, что до соглашения по бюджету ЕС еще далеко", - отмечает Politico.

После почти года кропотливых переговоров стороны, похоже, все еще далеки от компромисса, а разногласия лишь усиливаются с каждым днем, что и продемонстрировали две статьи от противоборствующих лагерей.

Правительства испытывают сильное давление: необходимо добиться соглашения до "неофициального дедлайна" – конца года, до того, как выборы во Франции, Италии, Испании и Польше в следующем году могут сорвать переговоры и задержать выплаты фермерам и научным организациям.

Испания и Германия с единомышленниками использовали отдельные авторские колонки в издании Politico, чтобы выразить противоположные взгляды на общий объем следующего семилетнего бюджета ЕС, который составляет примерно 2 трлн евро.

Испанский министр Куэрпо выступил с особым мнением, потребовав выделить дополнительные сотни миллиардов евро в общую казну ЕС, а также отсрочить погашение долгов, взятых в период пандемии, чтобы высвободить 11 млрд евро в год для финансирования сельского хозяйства, обороны и повышения конкурентоспособности.

"Следующий долгосрочный бюджет должен быть установлен на уровне 2% от валового национального дохода ЕС – это показатель, соразмерный задаче поддержки как экономики, так и социальной сплоченности", - написал Куэрпо.

Однако в другой статье Мерц, премьер-министры Дании – Метте Фредериксен, Нидерландов – Роб Йеттен, Финляндии – Петтери Орпо и канцлер Австрии Кристиан Штокер, чьи страны обеспечивают около 40% общего бюджета, отвергли обе идеи Испании. Они заявили, что увеличение финансирования и наращивание долга – "это не решение, а сама проблема".

"Мы не можем просто добавлять каждый новый приоритет к уже существующим и перекладывать расходы на плечи налогоплательщиков", - написали они.

На Ирландию, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС и руководит переговорным процессом, сторонники экономии оказывают давление с целью добиться сокращения расходов на сотни миллиардов евро в следующем проекте бюджета, который должен быть представлен в октябре.

Участники переговоров, беседовавшие с Politico на условиях анонимности, считают, что "наиболее вероятным исходом станет более умеренное сокращение расходов".

ЕС Германия Испания Дания Нидерланды Финляндия Австрия
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Германия и Испания схлестнулись в споре о долгосрочном бюджете ЕС

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