США ведут переговоры с хуситами

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что американская сторона контактирует с йеменскими хуситами.

"Мы ведем обсуждения с хуситами, они бы хотели понять, сможем ли мы заключить сделку", - сказал Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд в свою очередь оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.