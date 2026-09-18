На Ближнем Востоке погибло больше военнослужащих США, чем сообщалось официально

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В период иранского конфликта на Ближнем Востоке погибли как минимум 22 американских военнослужащих - на четыре человека больше, чем официально сообщал Пентагон, передает в пятницу The Washington Post со ссылкой на источники.

"На Ближнем Востоке в ходе продолжающейся войны с Ираном погибло больше американских военнослужащих, чем официально сообщал Пентагон", - пишет газета со ссылкой на шесть официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Пятеро собеседников издания заявили, что военному министерству известно как минимум о 22 погибших, тогда как шестой собеседник заявил о 23 погибших.

Отмечается, что не все погибшие напрямую связаны с конфликтом, однако они все находились на Ближнем Востоке в этот период.

Всего Пентагон сообщал о 18 погибших военнослужащих.