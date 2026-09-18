Трамп лишил CNN, MSNOW и Politico доступа в Белый дом

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что журналисты CNN, MSNOW и Politico больше не смогут освещать мероприятия в Белом доме.

"Я рад сообщить, что с данного момента я лишаю CNN, MSNOW и Politico (...) доступа в Белый дом, потому что они постоянно публикуют ложную информацию", - написал он в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в дальнейшем намерен принять аналогичные меры и против других СМИ, которые, по его мнению, распространяют ложные данные о работе администрации США.