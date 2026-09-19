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Трамп объявил о заключении бессрочного соглашения в сфере безопасности с Гренландией и начале масштабного размещения военных сил на острове

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон добился на бессрочной основе соглашения в сфере безопасности с Данией и Гренландией - датской автономной территорией.

"Я рад объявить, что США вступили в соглашение с Данией и Гренландией, которые дают США постоянный контроль над безопасностью и другими вопросами в Гренландии, полностью учитывают все из многих причин для беспокойства США. Для США издержек нет", - написал Трампа в соцсети X.

По его словам, США немедленно начнут размещение военного контингента во многих подходящих районах Гренландии.

"Кроме того, с этого момента ни один соперник США никогда не сможет развернуть базу в Гренландии, иметь там военное присутствие или направить значимые инвестиции без нашего письменного разрешения", - отметил Трамп.

По его словам, американские представители ранее получили указания "навсегда" реализовать потребности США и Гренландии в обеспечении безопасности. "Это соглашение навечно, ему нет конца!" - сказал Трамп.

Он отметил, что Вашингтон также будет "работать с жителями Гренландии для развития острова". Трамп добавил, что это решение принесет пользу Вашингтону, Дании, Гренландии и всем их союзникам.

Ранее Копенгаген столкнулся с притязаниями США на Гренландию. Попытки Трампа приобрести или взять под контроль Гренландию осложнили отношения между США и европейскими странами НАТО. В итоге американский лидер согласился на предложение генсека НАТО Марко Рютте о поиске компромиссных вариантов решения проблемы.

Дональд Трамп Копенгаген НАТО США
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