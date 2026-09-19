Трамп подписал закон, дающий возможность вводить дополнительные санкции против РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана, сообщается на сайте Белого дома.

"В пятницу 18 сентября президент подписал "Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026", который разрешает и расширяет предусмотренные законом санкции, пошлины и запреты против РФ, а также продлевает действующие санкции против Ирана", - говорится в сообщении.

Законопроект изначально разработала группа сенаторов от обеих партий. В частности, видную роль к этом процессе сыграл ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Одна из целей инициативы - систематизировать некоторые из принятых против РФ мер. Например, в документе приводится перечень должностей в российском руководстве, против которых в обязательном порядке должны действовать санкции. Такие же меры прописаны для военачальников и для иностранных граждан, оказывающих поддержку российскому ВПК.

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%.

Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ.

Законопроект содержит и ограничительные меры против судов, перевозящих нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.

Составители документа предусмотрели и ограничения на инвестиции в РФ для граждан США в РФ, запрет на поставки в Россию энергоресурсов из США.

В конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов.

В законопроекте прописан и механизм отмены ограничительных мер - для этого администрации США нужно будет взаимодействовать с конгрессом.

В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению.

Так, глава госдепа Марко Рубио назвал документ "ценным инструментом". "Президент смог бы самостоятельно решить, использовать ли его", - добавил Рубио.

Он добавил, что Трамп в случае необходимости имеет возможности вводить ограничительные меры против РФ и без этого законопроекта.

Многие члены Палаты представителей США не скрывали, что считают законопроект неудачным, так как он дает администрации США основания для введения пошлин против крупных торговых партнеров США. Конгрессмены-демократы в последние годы делают много усилий, чтобы, наоборот, ограничить возможности Белого дома в этой сфере.