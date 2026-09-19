Военная операция США против Ирана обошлась в $45,1 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Военные расходы США на военную компанию против Ирана составили $45,1 млрд, сообщил в пятницу Пентагон Конгрессу США.

"По состоянию на 3 сентября расходы составили $43,6 млрд плюс ещё $1,5 млрд на дополнительное топливо", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет ведомства.

Данная оценка не является полной, поскольку в нее не включены расходы на ремонт повреждённых баз в регионе; также отсутствует детализация косвенных расходов на военные операции. Об учете таких расходов, однако, ранее просили конгрессмены.

При этом оценки Пентагона уже превышают прогнозы трат Бюджетного управления Конгресса США в $38 млрд. В июле Пентагон оценивал стоимость войны в $37,5 млрд.

В Бюджетном управление предполагают, что что если боевые действия продолжатся с относительно низкой интенсивностью, каждый дополнительный месяц конфликта может обходиться примерно в $2 - 3 млрд. Ежемесячные расходы могут возрасти в случае эскалации.

На этой неделе телеканал CBS со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона передавал, что боевые действия США против Ирана с 28 февраля по 30 июня обошлись в $33,4 млрд, из которых $22,3 млрд ушли на боеприпасы.