Глава Пентагона назвал ложью данные WP о гибели американских военных в ходе конфликта с Ираном

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет заявил, что сообщение газеты The Washington Post о заниженных данных о гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке в ходе конфликта с Ираном является ложью.

"Это отвратительно и лживо. Сплошной обман. Позор Washington Post - они хуже иранских государственных СМИ", - написал Хегсет в соцсети X.

Военный министр заявил, что данные, которые привела газета со ссылкой на шесть анонимных источников в правительстве США, знакомых с внутренними данными Пентагона о потерях, представляют собой "полную ложь".

В статье издания со ссылкой на пять источников сообщается, что с момента начала военных действий погибли по меньшей мере 22 военнослужащих, что на четыре человека больше, чем указано в открытой базе данных Пентагона.

Шестой источник заявил о гибели 23 военнослужащих, а также троих американских контрактников, находившихся в регионе. По его словам, не все случаи гибели, не отраженные в официальной статистике, напрямую связаны с боевыми действиями, однако все погибшие были американскими служащими, находившимися на Ближнем Востоке в ходе продолжающегося конфликта с Ираном.

По официальным данным Пентагона на 8 сентября, в ходе конфликта с Ираном погибли 18 американских военнослужащих и 820 получили ранения различной степени тяжести.