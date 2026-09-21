ЕАЭС приостановил действие антидемпинговых пошлин на диоксид титана из КНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Антидемпинговая пошлина в отношении ввозимого из Китая на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) диоксида титана не будет действовать до 10 августа 2027 года включительно.

Решение о временной приостановке антидемпинговой меры приняла коллегия Евразийской экономической комиссии, сообщил торговый блок ЕЭК.

"Анализ имеющейся информации свидетельствует о наличии оснований для приостановления действия ранее введенной антидемпинговой меры в интересах стран Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Антидемпинговая мера в отношении диоксида титана, происходящего из КНР и ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, была введена в октябре прошлого года сроком на пять лет и применяется в форме импортной пошлины в размере 14,27 - 16,25% от таможенной стоимости в зависимости от производителя, а также ценовых обязательств. Кроме того, предусмотрена возможность ввоза диоксида титана без уплаты антидемпинговой пошлины (вне рамок ценовых обязательств) в пределах установленных для стран ЕАЭС ежегодных объемов.