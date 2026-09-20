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Трамп прогнозирует крупные события, связанные с Ираном, в не самом отдаленном будущем

Трамп прогнозирует крупные события, связанные с Ираном, в не самом отдаленном будущем
Президент США Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп размышляет над тем, как поступить с Ираном, и полагает, что в относительно скором времени можно ожидать значимое развитие событий, сообщил взявший у него интервью журналист Fox News Трей Йингст.

"Президент сказал, что он - в процессе принятия решений, и в не самом отдаленном будущем могут произойти крупные события. Его опции: уничтожить Иран, уничтожить его экономику или же - заключить сделку", - сказал журналист в эфире телеканала.

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Отвечая на вопрос, возможна ли его встреча на ГА ООН с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Трамп ответил, что "возможно, открыт к такой идее".

Накануне постоянный представитель США при ООН Майк Уолц заявил журналистам, что Трамп намерен использовать свое предстоящее выступление на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы обосновать необходимость не допустить получения Ираном ядерного оружия.

В воскресенье агентство Mehr сообщило, что Пезешкиан планирует в ближайшие дни отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН. "Ожидается, что Пезешкиан выступит на ГА ООН и обозначит позицию Тегерана по международным вопросам, в частности, по войне, которую США и Израиль развязали против Ирана", - отмечается в сообщении.

Хроника 28 февраля – 20 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп ГА ООН
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