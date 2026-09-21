Что случилось этой ночью: понедельник, 21 сентября

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Подсчет результатов выборов в РФ, победа АдГ на выборах в Германии, обрушение шахты в Судане

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы IX созыва по итогам обработки 82,19% протоколов. Она получает 57,76% голосов. На втором месте - КПРФ (13,89%), на третьем - ЛДПР (8,77%), на четвертом - "Новые люди" (7,97%), на пятом - "Справедливая Россия" (4,99%).

- Партия "Яблоко" проходит в Новгородскую областную думу восьмого созыва с 6,2% голосов по итогам подсчета 96,86% протоколов.

- Рамзан Кадыров побеждает на выборах главы Чеченской республики. После обработки 61,99% бюллетеней он набирает 99,8% голосов, двое других кандидатов - менее 0,1%.

- В результате атак ВСУ в период выборов на территории 10 субъектов РФ были повреждены и разрушены 74 здания, в которых размещались избиркомы, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

- Двух человек госпитализировали после жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" при выполнении санрейса в Красноярском крае.

- Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидировала на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, набрав 38,2% голосов после подсчета 100% протоколов.

- Не менее 11 человек погибли, около 30 пострадали в результате обрушения шахты золотого рудника на северо-востоке Судана.

- "Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката, собрав $60 млн в США и Канаде. Еще $48,3 млн обеспечили международные рынки.

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