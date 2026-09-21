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В Судане при обрушении шахты погибли 11 человек, 30 пострадали

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 11 человек погибли и около 30 пострадали в результате обрушения шахты золотого рудника в северо-восточном Судане, сообщает AP со ссылкой на местные власти. Поиски пропавших под завалами продолжаются.

Инцидент произошел в отдаленном районе Они на северо-востоке страны. По данным очевидцев, обрушение началось вечером в субботу. Представитель государственной компании Sudanese Mineral Resources Co. уточнил, что тела 11 погибших были обнаружены к воскресенью, еще 30 человек спасены.

Это уже второй крупный обвал на неформальных золотых рудниках в Судане за неделю. Ранее, 13 сентября, в западной части страны в результате серии обрушений шахт погибли не менее 82 человек.

Красное море Судан
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Новости

В Судане при обрушении шахты погибли 11 человек, 30 пострадали

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