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США и Китай провели конструктивные консультации по торговле и ИИ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн провели успешные консультации по торговле и вопросам искусственного интеллекта в преддверии встречи лидеров двух стран, сообщили американские и китайские СМИ.

"Мы провели очень успешную встречу с китайской стороной по торговле и искусственному интеллекту", - заявил Бессент журналистам после завершения восьмичасового раунда переговоров в Нью-Йорке.

"Синьхуа" называет обсуждения "откровенными, глубокими и конструктивными".

По сообщению агентства, состоялся обмен мнениями по реализации консенсуса, достигнутого в ходе предыдущих консультаций, а также по содействию развитию торговли и инвестиций, обсуждались также и вопросы ИИ.

В свою очередь, South China Morning Post поясняет, что на встрече обсуждались конкретные инициативы в области торговли и развития ИИ.

Бессент отметил, что стороны договорились о создании диалога по искусственному интеллекту, направленного на достижение общего понимания целей и угроз, поясняет газета.

Ожидается, что рабочие группы продолжат консультации в понедельник.

Bloomberg, в свою очередь, обращает внимание, что тема ИИ, как ожидается, останется основной в ходе консультаций. Агентство напоминает, что с момента последней встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в мае этого года именно ИИ стал "новым очагом напряженности в отношениях" двух стран.

Кроме того, по данным источников Bloomberg, США и Китай работают над снижением ставок на американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию.

Ранее Бессент написал в соцсети X об обсуждении американо-китайских экономических и торговых отношений с Хэ Лифэном в преддверии предстоящей встречи Трампа и Си Цзиньпина.

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон ожидается 24 сентября.

США Китай ИИ торговля переговоры
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