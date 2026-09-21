Лукашенко заявил, что у Белоруссии нет свободных объемов калия для Запада

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия в настоящее время не имеет возможности поставлять калийные удобрения на Запад, поскольку все имеющиеся объемы законтрактованы, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Никуда не ушли грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток", - сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского в понедельник в Минске. Его цитирует президентская пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявил о поставке белорусских калийных удобрений для США. Вместе с тем белорусская сторона, по его словам, не может поставить американцам большие объемы, поскольку произведенная продукция уже законтрактована на этот год.

"Насколько я информирован премьер-министром и правительством, нам удалось переориентироваться на восток. Свидетельством тому являются переговоры с американцами. И как тут многие кричат: "Ах, калий!" Мы даже если бы захотели куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано", - сказал глава Белоруссии.

Лукашенко обозначил еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока. Речь идет о введении Россией системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). "Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо", - отметил Лукашенко.