Израильские военные нанесли удары по южным районам Ливана

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Израильская армия нанесла серию ударов в ночь на понедельник по нескольким населенным пунктам на юге Ливана, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Согласно его информации, под обстрелы, в частности, попали расположенные в провинции Набатия города: Набатия-эль-Фавкам и Заутар-эш-Шаркия.

Кроме того, как отмечается, в нескольких населенных пунктах, в том числе в Барашите и Хадате, были замечены израильские бронированные автомобили, патрулирующие улицы.

Ранее сообщалось, что несмотря на подписанное Израилем и Ливаном 26 июня рамочное соглашение об урегулировании ситуации, ЦАХАЛ и "Хезболла" в последние месяцы периодически возобновляли боестолкновения.