Президент РФ поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю 35-летия независимости республики, сообщает правительство Армении.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите поздравления по случаю национального праздника Республики Армения - Дня независимости. Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу благополучия и процветания", - говорится в послании российского лидера.