FT узнала о призыве Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ходе телефонного разговора призвал украинского лидера Владимира Зеленского не наносить удары по НПЗ в России, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Дональд Трамп во время телефонного разговора в воскресенье призвал своего украинского визави Владимира Зеленского остановить удары по российским НПЗ в связи с опасениями, что такие атаки усиливают дефицит дизтоплива в мире и приводят к росту цен", - говорится в статье со ссылкой на источники, знакомые с итогами разговора.

Издание также приводит слова неназванного украинского официального лица, отметившего, что основной темой разговора со стороны Трампа был "дизель, дизель и еще раз дизель".