CNN, MS NOW и Politico подали в суд из-за недопуска Трампом их журналистов в Белый дом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Три американские компании - CNN, MS NOW и Politico - подали иск в суд округа Колумбия с требованием восстановить доступ для их журналистов в Белый дом, говорится в совместном заявлении этих трех СМИ.

"Этим утром мы уведомили власти, что мы подаем иск для защиты наших прав в рамках Первой поправки и отстаивания принципа о том, что правительство не принимает решений о том, что именно пресса сообщает или публикует", - указано в заявлении, размещенном на сайте CNN.

В нем медиаорганизации отмечают, что Белый дом "без предварительного предупреждения или процесса" отозвал разрешения журналистов CNN, MS NOW и Politico для освещения мероприятий администрации США, так как "был несогласен с тем, как мы освещаем события".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты CNN, MS NOW и Politico больше не смогут освещать мероприятия в Белом доме.

"Я рад сообщить, что с данного момента я лишаю CNN, MSNOW и Politico (...) доступа в Белый дом, потому что они постоянно публикуют ложную информацию", - написал он в соцсети Truth Social.