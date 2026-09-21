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Литва создает интегрированную систему борьбы с беспилотниками

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Литва разрабатывает интегрированную систему борьбы с беспилотниками, которая объединит различные меры по наблюдению за воздушным пространством и уничтожению дронов, заявил журналистам глава Минобороны Робертас Каунас. Его цитируют литовские СМИ.

"В проекте указан конец 2027 года, но я бы хотел, чтобы это произошло хотя бы в середине 2027 года", - сказал министр.

"У нас есть миссия НАТО по противовоздушной обороне. Раньше это была миссия по патрулированию воздушного пространства, теперь это противовоздушная оборона с более четкими и строгими задачами. У нас есть системы NASAMS, системы ближнего действия. Но нам не хватает мобильности. Здесь вступают в игру уроки Украины, которые мы начали анализировать. Мы пригласили в Литву украинских специалистов по ПВО", - отметил он.

"Мы получили разрешение обойти длительные бюрократические процедуры и государственные закупки и приобрести конкретные беспилотные летательные аппараты-перехватчики, указанные военными, которые уже используются в Украине", - добавил он.

"Нам необходимо развернуть стартовые площадки с беспилотниками-перехватчиками, подключить их к системе обнаружения и обеспечить централизованное управление (...). И только после создания такой системы мы сможем сказать, что у нас есть действительно функционирующая система борьбы с беспилотниками", - подчеркнул Каунас.

Минобороны Литва ПВО Украина Робертас Каунас
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