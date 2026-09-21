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Норвегия и Канада усилят оборонное сотрудничество

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министры Норвегии и Канады Йонас Гар Стёре и Марк Карни на встрече в воскресенье в Оттаве приняли заявление о намерении заключить соглашение об оборонном сотрудничестве, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Норвегии.

"Мы договорились разработать соглашение о ещё более тесном оборонном сотрудничестве. Арктическая безопасность важна для национальной безопасности обеих стран, и мы, среди прочего, будем больше тренироваться и работать вместе в Арктике. Береговая охрана уже начала этим заниматься. Мы видим инновационное сотрудничество между норвежскими и канадскими компаниями, которые совместно разрабатывают новые оборонные технологии. Мы хотим больше такого", - приводятся слова Стёре.

Премьер-министр Норвегии напомнил о заключенном в июле соглашении с Канадой и Германией о совместной закупке подводных лодок и заявил, что "это укрепит наши и НАТО возможности по мониторингу морских районов на севере". "В то же время сотрудничество в области подводных лодок открывает новые возможности для нашей оборонной промышленности", - отметил он.

Канада Норвегия
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