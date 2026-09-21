Британские аэропорты пострадали из-за технических неполадок

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты Северной Ирландии, Англии и Шотландии пострадали из-за неполадок системы, используемой Национальной авиационной службой, сообщают британские СМИ.

"Сегодня рано утром в нашем центре в Прествике в Шотландии возникла техническая проблема", - заявил представитель Национальной службы управления воздушным движением. В итоге неполадку устранили, однако на восстановление работы аэропортов в обычном режиме еще потребуется время, отмечают СМИ.

Задержки и отмены рейсов зафиксировали в нескольких столичных аэропортах, в том числе в Хитроу и Лондон-Сити. Также перебои в работе произошли в международных аэропортах Бристоля, Манчестера, Ливерпуля, Ньюкасла, Глазго, Белфаста и в аэропорту Лидс-Брэдфорд.

По сообщению авиационной аналитической компании Cirium, всего отменили 24 рейса. Кроме того, поступали данные о задержке сотен вылетов.

Это уже второй за последнее время инцидент поломки системы управления воздушным движением в Великобритании. Во время предыдущего сбоя, который произошел 8 сентября, задержали или отменили более 2,1 тыс. рейсов. Причиной нарушения работы программы тогда стал системный сбой.