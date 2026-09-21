Трамп считает, что Россия утратила контроль над производством дизеля

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил в понедельник мнение, что Россия потеряла контроль над своим производством дизеля.

"Россия, к сожалению, утратила контроль над своим производством дизеля из-за войны с Украиной", - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, большое количество НПЗ временно не работают.

"Надо прекратить эту нелепую войну, которая все никак не закончится. Весь мир страдает (...)", - написал Трамп.